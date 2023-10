Sport-Highlights des Wochenendes VfL Lintorf gewinnt Derby im Hexenkessel - Niederlagen für SV Bad Laer und BBC Von Peter Vorberg | 08.10.2023, 14:09 Uhr Der VfL Lintorf (in Schwarz) konnte sich am Samstag mit 3:1 gegen den VCO durchsetzen. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down

Ein stimmungsvoller Volleyballtag in der Schlosswallhalle, dazu zwei ärgerliche Niederlagen - die Spitzenteams der Region haben am Samstag unterschiedliche Gefühlswelten erlebt. Das waren die Sport-Highlights in und um Osnabrück am bisherigen Wochenende.