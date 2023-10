Das sind die Sport-Highlights des Wochenendes Derbys in Quakenbrück und Lintorf, Bad Laer und Bissendorf mit schweren Aufgaben Von Malte Goltsche | 12.10.2023, 15:27 Uhr Für die Artland Dragons um Aaron Kayser (am Ball) steht das Derby gegen Rasta Vechta II an. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Ein Basketball- und ein Volleyballderby locken die Sportfans in der Osnabrücker Region an diesem Wochenende in die Hallen. Darüberhinaus gibt es in Bad Laer und Bissendorf spannende Duelle im Bolleyball und Handball - und in Georgsmarienhütte einen Leckerbissen im Nachwuchsfußball. Die Sport-Highlights der Region am kommenden Wochenende.