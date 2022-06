An Spieltag zwei trifft Kloster Oesede (in Blau) auf Fürstenau, Raspo (in Grün) muss gegen Venne antreten. FOTO: Helmut Kemme Raspo fordert Venne, Kloster Oesede Fürstenau Zweiter Spieltag der Aufstiegsrunde hat vorentscheidenden Charakter und | 07.06.2022, 18:13 Uhr Von Christian Detloff Christoph Schillingmann | 07.06.2022, 18:13 Uhr

Michael Wirtz, Fußballtrainer des VfL Kloster Oesede, weiß nach der 0:3-Auftaktniederlage seiner Mannschaft in der Aufstiegsrunde der vier Kreisligisten um die immense Bedeutung des zweiten Spiels an diesem Mittwoch (19 Uhr) in Pye gegen die ebenfalls punktlose Spvg. Fürstenau. „Dieses Duell hat für beide einen vorentscheidenden Charakter. Wer das Spiel gewinnt, hat beste Karten, am Ende zu den drei Aufsteigern zu gehören“, sagt Wirtz.