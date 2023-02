Laut war es beim Jahnschwimmen am Freitag im Nettebad. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Zwischen Wettkampf und Spaß Traditionelles Osnabrücker Jahnschwimmen startet nach Corona-Pause wieder durch Von Johannes Kleigrewe | 10.02.2023, 18:06 Uhr

Der Faszination des Jahnschwimmens hat die zweijährige Coronapause keinen Abbruch getan. Das beweisen eindrucksvoll die gut 600 Schwimmer aus fast 40 Schulen, die im Osnabrücker Nettebad an den Start gehen. Neben dem Kampf um die Wanderpokale in den verschiedenen Staffelwettbewerben geht es aber vor allem um den Spaß am Schwimmen.