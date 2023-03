Auf Sophia-Katharina Rogge (m.) und die TSG 07 Burg Gretesch kommt ein wichtiges Derby zu. Archivfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down Richtungsweisendes Derby in der Landesliga Handballerinnen der TSG Burg 07 Gretesch und SG Teuto spielen gegen den Abstieg Von Johannes Kleigrewe | 09.03.2023, 19:36 Uhr

Es ist ein Nachbarschaftsduell – auch in der Tabelle: Am Sonntag um 17 Uhr empfangen die Landesliga-Handballerinnen der TSG 07 Burg Gretesch die SG Teuto Handball zu einem richtungsweisenden Derby. Denn beide Mannschaften spielen aus, wer in die Abstiegsrelegation muss.