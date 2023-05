Neun Loch mit Lukas Gras (links): Über den Golf-Sport, seine Profi-Saison und Lieblingsschläge. Foto: Jörn Martens up-down up-down Im Osnabrücker Golfclub Auf eine Runde Golf mit dem Osnabrücker Profi Lukas Gras Von Sven Stahmann | 26.05.2023, 16:00 Uhr

Lukas Gras ist in der Region Osnabrück der einzige Profigolfer. Ich – ein absoluter Amateur – habe mich mit dem 26-Jährigen im Osnabrücker Golfclub (OGC) getroffen, um mit ihm neun Loch zu spielen. Dabei durfte ich erleben, wie gut Gras wirklich ist, was ihm an seinem Sport so gefällt und wie zufrieden er mit seiner aktuellen Saison ist.