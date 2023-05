Heimsieg: Lina Hasenpatt gewann an der Seite von Marcel Seifert die Mixed-Konkurrenz in der offenen Klasse. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down „Das Gefühl hat man sonst nirgendwo“ Mit Sport und Spaß: So lief das 71. Tischtennis-Pfingstturnier der TSG Dissen Von Nico Marsänger | 29.05.2023, 18:01 Uhr

Zum 71. Mal haben sich am Wochenende mehr als 900 Spieler aus ganz Deutschland in Dissen getroffen und um die Pokale beim Tischtennis-Pfingstturnier der TSG Dissen gekämpft. Was in den Sporthallen gespielt wurde und was drumherum sonst noch passierte.