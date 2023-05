Die Fußballerinnen des Osnabrücker SC und der TSG Burg Gretesch schaffen den Klassenerhalt in der Regionalliga-Nord nicht. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Zwischen Regionalliga, Oberliga und Landesliga So geht es für die vier Top-Teams der Region im Frauenfußball weiter Von Sophie Wehmeyer | 12.05.2023, 07:00 Uhr

In der kommenden Saison wird es in der Oberliga vermutlich zahlreiche Derbys geben. Die Fußballerinnen des Osnabrücker SC und der TSG Burg Gretesch stehen als Absteiger aus der Regionalliga bereits als Neuzugänge fest. BW Hollage hat derweil noch die Chance auf den Aufstieg und der SV Harderberg bangt um den Abstieg in die Landesliga.