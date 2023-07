2021 holte Florian Kroll von der LG Osnabrück bei den deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften Bronze im 400 Meter-Finale. Foto: Torben Flatemersch up-down up-down Sieben Athleten aus Region Osnabrück Regionale Leichtathleten fahren mit Medaillenhoffnung zur Jugendmeisterschaft Von Jonas E. Koch | 21.07.2023, 06:30 Uhr

Es ist die größte Leichtathletik-Meisterschaft für Nachwuchsathleten in Deutschland: Am Wochenende finden in Rostock wieder die Deutschen Jugendmeisterschaften statt, bei der auch die Region Osnabrück zahlreich vertreten sein wird: Sieben Leichtathleten sind mit dabei - und einige haben gute Chancen auf Medaillen.