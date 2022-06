Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Basler steht vor dem Vereinsheim des SC Türkgücü Osnabrück. FOTO: dpa Cifci: Aufstieg ist geplant SC Türkgücü: Trainer Basler verlängert, Manzei kommt zurück Von Benjamin Kraus | 22.06.2022, 18:33 Uhr

Mario Basler macht ein Jahr weiter als Trainer des SC Türkgücü - und bekommt prominente Unterstützung: Mit diversen Verstärkungen und dem ehemaligen Erfolgscoach Ricardo Manzei an seiner Seite soll der zuletzt verpasste Aufstieg der Fußballer in die Bezirksliga in der kommenden Saison doch noch gelingen.