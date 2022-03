Für eine kleine Sensation sorgte der SC Rieste in der Bezirksliga. (Symbolfoto) FOTO: Rolf Kamper Fußball-Bezirksliga SC Rieste bringt Tabellenführer Hollage zu Fall Von Matthias Benz | 14.03.2022, 15:59 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga hat der SC Rieste am Wochenende Aufsehen erregt: Die abstiegsbedrohten Nordkreisler gewannen als krasser Außenseiter bei Spitzenreiter Blau-Weiß Hollage mit 2:1. TuS Berge und FC Kalkriese enttäuschten dagegen in ihren Auswärtsspielen.