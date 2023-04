Fabian Igelbrink (von links) und Mats Oliver Efken holten sich am Wochenende in ihrer Altersklasse den Deutschen Meistertitel. Foto: Christian Lortat up-down up-down Squash-Nachwuchs räumt ab SC Hasbergen holt zwei DM-Titel und Fabian Igelbrink qualifiziert sich für WM Von Sophie Wehmeyer | 25.04.2023, 16:52 Uhr

Am Wochenende haben die guten Nachrichten für den Squash-Nachwuchs vom SC Hasbergen kein Ende genommen: Fabian Igelbrink und Mats Oliver Efken holten sich in ihrer Altersklasse den Deutschen Meistertitel und Igelbrink qualifizierte sich für die WM 2023 in Australien.