Die Super Jumpers des TSG 07 Burg Gretesch springen fast im Handstand. FOTO: Swaantje Hehmann Seilspringerinnen der TSG Burg Gretesch Feuerwerk der Turnkunst: Die Ruhe der Rope Skipperinnen trügt Von Laura Nowak | 22.02.2022, 16:15 Uhr

Scheinbar mühelos springen die Rope Skipperinnen der TSG Burg Gretesch während ihres Auftritts beim Feuerwerk der Turnkunst on stage über die Bühne. Doch was in der Osnabrück-Halle so leicht ausieht, hat den Seilspringerinnen und ihrer Trainerin im Vorfeld viel Nerven gekostet.