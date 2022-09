Ein staubige Angelegenheit war das Autocross-Rennen des ATC Osnabrück. Foto: Michael Gründel up-down up-down 2023 geht es in Lengerich weiter Riskante Manöver und sehr viel Staub beim Autocross in Lengerich Von Finn Determeyer | 06.09.2022, 15:47 Uhr

Riskante Manöver, surrende Motoren und viel umherfliegenden Schlamm haben die Besucher beim Autocross-Rennen des Auto-Touren-Club (ATC) Osnabrück am Saerbecker Damm in Lengerich zu sehen bekommen. Nachdem das Event in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ausgefallen war, bot es in diesem Jahr einen würdigen Rahmen für den sechsten Lauf der Deutschen Autocross-MMeisterschaft des Deutschen Rallye Cross Verbands (DRCV).