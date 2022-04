Mit extravaganten Outfits fällt Pedro Cebulka bei Horses & Dreams auf, im Jahr 2019 als Obelix. FOTO: Helmut Kemme Seit vielen Jahren in Kanada Ringmaster Cebulka über Horses & Dreams und seine Outfits Von Michael Jonas | 18.04.2022, 15:32 Uhr

Peter „Pedro“ Cebulka ist bekannt wie ein bunter Hund bei Horses & Dreams. Der 69-Jährige, in der Nähe von Lüneburg geboren, ist Ringmaster. Seine Aufgaben: Er koordiniert das Einreiten und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Cebulka lebt in Kanada, das in diesem Jahr Gastland in Hagen ist.