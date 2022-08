Freuen sich auf die 54. Auflage des Osnabrücker Bergrennens: Christian Merli, Sébastien Petit, Pieter Zeelie, Organisator Bernd Stegmann, Marcel Steiner und Alexander Hin. FOTO: Swaantje Hehmann up-down up-down Mit 800 PS auf die Piste Rennfahr-Stars fiebern dem Osnabrücker Bergrennen entgegen Von Dominik Bögel | 05.08.2022, 20:10 Uhr

Beim Osnabrücker Bergrennen in Borgloh treten dieses Jahr am Samstag (Training) und Sonntag (Rennen) wieder einige Koryphäen der Bergrennen-Szene an. Vom derzeitigen Europameister bis zum King of the Hill aus Südafrika.