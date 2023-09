Freier Eintritt: CDI Hagen auf Hof Kasselmann

Das Reitsportturnier Horses &Dreams läutet im April traditionell die Outdoor-Saison im Reitsport ein, doch in diesem Jahr hat der Hagener Hof Kasselmann für Reitsportfans erstmals auch im Herbst ein Highlight zu bieten: Die „CDI Hagen“ mit nationalen und internationalen Prüfungen bis Vier-Sterne. Das Kürzel CDI stammt aus dem Französischen und steht für Concours de Dressage International – also einen internationalen Dressurwettbewerb.

Die Veranstaltung ist der Ersatz für das Internationale Ludwigsburger Dressurfestival, das in diesem Jahr aber nicht stattfinden kann. Reiter aus 25 verschiedenen Nationen stehen auf der Teilnehmerliste und werden den Hof Kasselmann für vier Tage in ein „globales Dressurmekka“ verwandeln, wie der Veranstalter vollmundig verspricht. Insgesamt 55 internationale Top-Reiter aus dem In- und Ausland haben sich für die „CDI Vier-Sterne-Tour“ angekündigt.

Eine davon: Die Hagenerin Evelyn Eger. Und auch Frederic Wandres hat auf dem Hof Kasselmann Heimspiel. Nachdem er in Riesenbeck EM-Silber mit der deutschen Mannschaft gewonnen hat, will der Hagener für die „CDI Ein-Sterne-Tour“ den Hannoveraner „Quizmaster FRH“ satteln, mit dem er schon viele große Erfolge in der Kleinen Tour feierte.

Wann? Vom 21. bis 24. September

Vom 21. bis 24. September Wo? Auf dem Hof Kasselmann am Hagener Borgberg.

Los geht es am Donnerstag, 21. September, ab 8:30 Uhr mit der ersten Prüfung im Springstadion auf dem Hof Kasselmann. Der Eintritt ist frei. Die Höhepunkte der Vier-Sterne Tour sind die Kür am Samstagnachmittag und der Special am Sonntagmittag. Den Zeitplan und die Teilnehmerlisten finden Sie hier.

Oberliga-Handball in Bissendorf

Die Handballer des TV Bissendorf-Holte spielen am Sonntag um 17 Uhr in der Oberliga gegen den VfB Fallersleben. Mit einem 36:25-Kantersieg beim Spiel gegen die TV Jahn Duderstadt Anfang September hatten die Bissendorfer bereits eine starke Leistung gezeigt, die die Mannschaft am letzten Wochenende mit einem knappen 28:27-Sieg in Hameln erneut bestätigte.

Derzeit rangieren die Oberliga-Handballer mit 5:1 Punkten auf Rang zwei der Tabelle in der niedersächsischen Oberliga. Der VfB aus dem Wolfsburger Stadtteil Fallersleben steht derzeit auf Platz zehn (0:4 Punkte).

Wann? Sonntag, 24. September, 17 Uhr

Sonntag, 24. September, 17 Uhr Wo? Sporthalle an der Werscher Straße.

Volleyball: NWVV-Pokal vor Saisonauftakt

Am Sonntag, 24. September, ab 10 Uhr bestreitet die Volleyball-Männer des VfL Lintorf aus der Gemeinde Bad Essen im NWVV-Pokal daheim gegen die Tebu Volleys, TK Hannover, VC Osnabrück und USC Braunschweig II den finalen Härtetest vor dem Ligastart. Der VfL hatte gerade bei einem Turnier in Bielefeld als Viertplatzierter von zwölf Teams nur Zweit- und Drittligisten den Vortritt gelassen.

Ende September startet dann auch die neue Regionalliga-Saison im Hallenvolleyball: Seit Anfang August haben die Lintorfer nach eigenen Angaben gut gearbeitet, auch wenn der Kader nicht komplett war. Zu dieser Saison sind die Brüder Bennet und David Poniewaz, frisch gebackene Deutsche Vizemeister im Beachvolleyball, vom Zweitligisten Schüttorf zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt.

„Wir wollen alles gewinnen“, betont Trainer Ewald Derksen. Der Aufstieg in die Dritte Liga ist das große Ziel. Das erste reguläre Pflichtspiel ist dann am Samstag, 30. September, um 19 Uhr: Ein Heimspiel gegen SVG Lüneburg II.

Wann? Sonntag, 24. September, 10 Uhr

Sonntag, 24. September, 10 Uhr Wo? Wiehenstraße 20 in Bad Essen

Fußball-Landesliga: Melle trifft auf Esens

In der Landesliga Weser-Ems trifft der SC Melle 03 am Samstag auf heimischem Platz auf den TuS Esens. Der Zwölfte der Landesliga trifft dabei auf den Vierzehnten und kann nach acht Punkten aus sieben Spielen einen Sieg gut gebrauchen. Das bis dato letzten Spiel gegen den FC Schüttorf 09 beendeten die Meller mit einem torlosen Unentschieden. Los geht es um 13 Uhr.

Tabellenführer Bersenbrück empfängt Meppen II

Mit einem starken 4:0-Sieg gegen den MTV Eintracht Celle unterstrichen die Bersenbrücker am vergangenen Wochenende ihre starke Form, nach zwei Unentschieden gegen den SV Rahmlingen/ Evershausen und den SV BW Bornreihe in den Vorwochen.

Am Freitag empfängt der aktuelle Tabellenführer der niedersächsischen Oberliga um 18:30 Uhr nun den SV Meppen II. Der Aufsteiger steht derzeit auf Platz 12 in der Tabelle und hat die letzten fünf Spiele allesamt verloren.