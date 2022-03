Trägt ab dieser Saison die Farben der RRG Osnabrück: Radrennfahrer Julian Hellmann. FOTO: Swaantje Hehmann 31-Jähriger nun für RRG Osnabrück am Start Radrennfahrer Hellmann aus Gesmold: Ehrgeizig und dazu eine soziale Ader Von Peter Vorberg | 14.03.2022, 15:07 Uhr

Er hat die große, weite Radsportwelt erlebt, jetzt ist Julian Hellmann aus Gesmold nach vielen Stationen wieder in die Heimat zurückgekehrt. Der 31-Jährige tritt ab sofort bei regionalen Rennen im gelb-blauen Trikot für die Radrenn-Gemeinschaft (RRG) Osnabrück in die Pedalen. Auf internationale Einsätze mit seinem Radrenn-Team „Embrace the World“ will Hellmann dennoch nicht verzichten.