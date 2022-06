Der Sport sorgt für andere Gedanken: Die Flüchtlingskinder aus der Ukraine genießen die Zeit, die sie mit den Trainern des Projekts (im Hintergrund Stefan Wessels) verbringen können. FOTO: Andre Havergo Gegen die Traurigkeit Osnabrücker Sportprojekt sorgt für Abwechslung im Alltag von ukrainischen Flüchtlingskindern Von Stefan Alberti | 07.06.2022, 14:41 Uhr

Bei diesem Projekt geht dem Beobachter das Herz auf. Sport verbindet. Sport baut Brücken – es kann manchmal so einfach sein. Wenn die geflüchteten Kinder aus der Ukraine auf dem Gelände der ehemaligen Käthe-Kollwitz-Schule in Osnabrück den Bällen hinterherjagen, vergessen sie – vielleicht – ein bisschen ihren Alltag und den tobenden Krieg in ihrer Heimat.