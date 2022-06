Die kurvigen Bergstraßen von Bad Essen winden sich nicht ganz so lang und steil in die Höhe wie die Straßen des Mont Ventoux und dem Kopfsteinpflaster des Ortskerns fehlt mindestens ein Triumphbogen zu den Champs-Elysées. Aber ansonsten sind in Zeiten der Tour de France auch kleinste Parallelen erwünscht, wenn es hilft, weitere Starter zu dem Rundrennen zu bekommen.

Bislang hätten sich knapp 100 gemeldet, sagte der RRG-Vorsitzende Helmut Philipp und fügte dann hinzu, dass es 20 mehr schon noch werden dürften.

Der einen Kilometer lange Rundkurs in Bad Essen sei interessant, durchweg gut asphaltiert und mit einer leicht ansteigenden Zielgeraden, sagte Philipp. Kopfsteinpflaster und allzu harte Steigungen sparten die Planer aus. Ein schnelles Rennen und packende Sprints dürften also garantiert sein.

Wer einen Eindruck von der Strecke gewinnen will, schaut auf die Internetseite der RRG . Fotos dokumentieren den Verlauf der Strecke. Außerdem zeigen sie einen weiteren Vorteil des Standortes. Auf den Bildern sind weniger Menschen zu sehen als in manch einem postapokalyptischen Film: Es werden sich also nur wenige Anwohner gestört fühlen. Trotzdem hätten sie „viel Überzeugungsarbeit“ bei der Gemeinde Bad Essen leisten müssen, berichtete Philipp. Letztlich aber stimmte Bad Essen zu. Nun beginnen am Sonntag um 14 Uhr die Senioren 2 mit einem Kriterium-Rennen über 50 Runden, ehe um 15.15 Uhr die Senioren 3 und 4 ihre 40 Runden drehen. Den Abschluss bilden um 16.30 Uhr die Amateure der C-Klasse, die sich über 60 Runden ebenfalls ein Kriterium-Rennen liefern.

Danach, so hoffen die Verantwortlichen der RRG, können sie dann für künftige Jahrespläne eine weitere Größe einplanen: das „Rund in Bad Essen“.