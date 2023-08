Ostercappelner im Interview vor Beachvolleyball-DM Poniewaz-Zwillinge: Das Glücksgefühl, die Sucht danach und die Gedanken ans Aufhören Von Lea Becker | 29.08.2023, 15:35 Uhr Mit guter Laune und starker Form zur Deutschen Meisterschaft: Bennet und David Poniewaz. Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down

Es war eine lange Durststrecke: Seit 2019, als die Poniewaz-Zwillinge Bennet und David (30) nach fünf Siegen auf der Deutschen Beach Tour die Saison mit dem Titel bei der Deutschen Meisterschaft krönten, warteten sie auf den nächsten Erfolg. In diesem Jahr gelang ihnen endlich der Durchbruch, in Bremen und Düsseldorf standen sie wieder ganz oben auf dem Treppchen. Zudem triumphierte David Poniewaz in München an der Seite von Philipp Huster. Die erfolgreichste Saison seit vier Jahren weckt auch Hoffnungen für die am Donnerstag beginnende DM in Timmendorfer Strand.