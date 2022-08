David Poniewaz (Foto) und sein Bruder Bennet hatten beim Turniersieg auf Borkum nicht nur mit den Gegnern, sondern auch mit dem Wetter zu kämpfen. FOTO: Malte Christians up-down up-down Aulenbrock Dritte, Claaßen Fünfte Poniewaz-Zwillinge gewinnen Beachvolleyball-Turnier auf Borkum Von Lea Becker | 01.08.2022, 18:00 Uhr

Die Beachvolleyballer aus der Region trotzten am Wochenende dem schlechten Wetter und knüpften auf Borkum an ihre starken Leistungen der vergangenen Wochen an. Bennet und David Poniewaz gewannen das Rock-the-Beach-Turnier, Christine Aulenbrock holte Bronze, Larissa Claaßen wurde Fünfte.