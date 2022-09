Vor Ort trainieren Pia Greiten (links) und Frauke Hundeling für den Einstieg in die Weltmeisterschaft am Montag. Foto: Detlev Seib/Mein Ruderbild up-down up-down Greiten, Hundeling und Leerkamp voll motiviert Osnabrücker Trio startet nach holpriger Vorbereitung in die Ruder-WM Von Christian Detloff | 16.09.2022, 18:31 Uhr

Die Enttäuschung, die die Wissingerin Pia Greiten und die Bramscherin Frauke Hundeling mit Platz sechs im deutschen Doppelvierer und der Osnabrücker Paul Leerkamp mit seinem unfreiwilligen Startverzicht im Leichtgewichtszweier vor gut einem Monat bei der EM in München verspürten, ist längst Vergangenheit. Das Trio dieser Region startet ambitioniert in die an diesem Sonntag startete Weltmeisterschaft in Racice (Tschechien).