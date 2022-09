Zufrieden im Ziel des B-Finale: Der Osnabrücker Paul Leerkamp (ORV; links) und der Bonner Arno Gaus (LG Sieg). Foto: Detlev Seib/Mein Ruderbild up-down up-down „Es war eine sehr coole Saison“ Osnabrücker Talent Leerkamp beendet Ruder-WM auf gutem zehnten Platz Von Christian Detloff | 25.09.2022, 14:14 Uhr

Zufrieden ließ Paul Leerkamp vom Osnabrücker Ruderverein (ORV) beim deutschen Abschlussabend in Racice (Tschechien) die Saison und die Weltmeisterschaft Revue passieren. Am Vormittag hatte er mit seinem Partner Arno Gaus (LG Sieg) im B-Finale der leichten Doppelzweier in 6:36,48 Minuten den vierten Platz erreicht.