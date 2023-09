Im Sattel des zehnjährigen Hannoveraners Lemony’s Loverboy („Mein Therapeut, mein Held, mein Meister“) holte die 43-jährige Wienand im Einzel starke 72,633 Prozent - und musste sich nur Topfavorit und Doppel-Paralympicssieger Tobias Thorning Joergensen aus Dänemark sowie der Französin Chiara Zenati geschlagen geben. „Geil, einfach abgefahren. Beim ersten Championat, vor heimischem Publikum – das ist schon die Anfängervariante, das ist schon herrlich. Auch wenn es noch nicht die Topvariante war, aber wir haben ja noch ein paar Tage.“

Große Unterstützung aus Osnabrück

Den Preis für die Reiterin mit dem größten Fanclub hatte Wienand sicher – während ihres Starts versammelten sich zahlreiche Freunde und Reitschüler aus ihrem Verein PSV Osnabrück-Hellern auf der Tribüne und hielten ein riesiges „Melli“-Plakat hoch. Als Team musste sich Deutschland (Martina Benzinger, Heidemarie Dresing, Regine Mispelkamp und Melanie Wienand) mit einem Endstand von 226,979 Punkten lediglich den Niederländer*innen (232,637 Punkte) geschlagen geben. Hierbei steuerte Wienand starke 73,930 Prozent zur Silbermedaille bei. „Er war so auf Sendung, er wollte mir alles schon wieder vorbereiten“, lobte Wienand ihren braunen Wallach.

Die in Arnsberg im Sauerland geborene Wienand kam 2001 als Studentin (Wirtschaftsrecht) nach Osnabrück. Parallel dazu ritt sie jedoch immer weiter, bestritt Studententurniere, trainierte ein halbes Jahr in Kalifornien. Dann spezialisierte sie sich auf das Reiten, erhielt 2008 einen Arbeitsvertrag als Bereiterin beim Hannoveraner Verband. Im Jahr 2011 erregte sie mediales Interesse, als sie das bis dahin teuerste Auktionspferd Lemony’s Nicket in Verden vorstellte: Der Vater von Wienands jetzigem EM-Pferd Lemony’s Loverboy. Lemony’s Nicket avancierte zur Preisspitze mit einem Zuschlagspreis von 900.000 Euro.

Wenige Wochen später allerdings scheute ein Auktionspferd von Melanie Wienand, sie stürzte schwer. Nach diesem Unfall lag die Reiterin vier Wochen lang im Koma. Danach musste sie jede Bewegung im Alltag neu erlernen. Das hielt sie aber nicht davon ab, wieder aufs Pferd zu steigen. Melanie Wienand kämpfte sich ins Leben und in den Sattel zurück - auch dank vielfältiger Unterstützung aus der Reiterszene, etwa durch den gebürtigen Osnabrücker Trainer Hans Heinrich Meyer zu Strohen (Bundestrainer Nachwuchs). Auch beruflich blieb sie den Pferden nahe, arbeitete im Landgestüt Celle, bei der Bundesvereinigung der Berufsreiter und zuletzt beim Pferdestammbuch Westfalen.

Besondere Beziehung zum eigenen Pferd

Ihre Rückkehr in den Sport gelang zunächst mit der Londonderry-Stute Lilli Lottofee. Mit ihr wechselte Melanie Wienand in der Stall Amelingmeyer in Osnabrück-Hellern, bestritt einige Regelturniere und auch erste Turniere im Para-Dressursport. Der Weg zum Championat öffnete sich aber erst in diesem Jahr mit ihrem eigenen Pferd Lemony’s Loverboy. An ihrem Geburtstag vor zehn Jahren hatte Wienand das damalige Hengstfohlen erstmals kennengelernt. „Zu dem Zeitpunkt hatte Loverboy den Kiefer gebrochen nach einem Tritt durch seine Mutter, was auch operiert werden musste“, erinnert sich Wienand.

heute ist sich Melanie Wienand sicher, dass Lemony’s Loverboy sich durch die Behandlung seines Kieferbruchs so nachhaltig dem Menschen zugewandt hat. „Er ist einfach menschenverliebt“, sagt die 43-Jährige über ihren „Flauschi“, wie Lemony’s Loverboy liebevoll genannt wird. Und er achtet auf seine Menschen: „Er würde dich niemals umrempeln.“

Starke EM-Vorbereitung

Für die Vorbereitung auf die Europameisterschaften 2023 hat sich Melanie Wienand eine berufliche Auszeit genommen. Mittlerweile in Grade III eingestuft, bestritt sie mit Lemony’s Loverboy insgesamt sechs internationale Para-Dressurturniere mit sich steigernden Ergebnissen und wurde bei den Deutschen Meisterschaften München Vize-Meisterin in der ersten Abteilung (Grades I, II und III) - ehe nun bei der EM die Bronzemedaille dazukam.

