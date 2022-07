Auf den Rädern müssen die Osnabrücker Triathletinnen oft die Zeit ausgleichen, die sie beim Schwimmen verlieren. FOTO: Jule Niedung up-down up-down Abstieg aus der 2. Bundesliga droht Osnabrücker Triathletinnen kämpfen in Hannover um den Klassenerhalt Von Dominik Bögel | 29.07.2022, 12:58 Uhr

Für das „Tri-Team Osnabrück“ geht es am 4. September in Hannover ums Ganze. Denn nach einer bislang eher enttäuschenden Saison in der 2. Triathlon Bundesliga Nord stehen die Frauen kurz vor dem Abschied.