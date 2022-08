Mit nur grade einmal 17 Jahren fuhr Theo Oeverhaus ein Rennen in der PS-lastigen DTM mit. Foto: imago/Pakusch up-down up-down Jüngster Fahrer der DTM-Historie Osnabrücker Theo Oeverhaus mit gelungenem Einstand am Nürburgring Von Dominik Bögel | 31.08.2022, 17:16 Uhr

Für Theo Oeverhaus erfüllte sich am Wochenende ein Traum: mit 17 Jahren durfte er am Nürburgring in der DTM starten. Dabei stellte nicht nur einen Altersrekord auf, sondern erreichte auch seine eigens gesetzten Ziele.