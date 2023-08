Bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Belgrad in der kommenden Woche sind auch zwei Ruderer mit dabei, die ihre sportlichen Anfänge beim Ruderverein Osnabrück erlebt haben. Eine von Ihnen: Pia Greiten aus Wissingen.

Beide Osnabrücker trainieren woanders

Greiten kam als Schülerin des Carolinums zum Rudern und stieß so auch zum Osnabrücker Ruderverein. Mittlerweile trainiert sie auf einem Bundesstützpunkt in Berlin, aber ist immer noch des Öfteren am Anleger in Eversburg anzutreffen. „Sie ist nun ein Profi, das muss man ganz klar so sagen“, lobt Christian Vennemann, Vereinsvorsitzender des ORV.

Mehr: Pia Greiten im Porträt.

Paul Leerkamp hingegen ist ein „Vereinseigengewächs“, wie Vennemann das nennt. „Der ist mit 13 Jahren im Verein aufgetaucht und hat gesagt: Ich würde gerne rudern“, erzählt Vennemann. Er trainiert mittlerweile in Hamburg, aber der ORV will „für beide ein sportliches Zuhause bleiben“, wo die Athleten in Ruhephasen oder zur Erholung vorbeischauen können.

Pia Greiten Archivfoto: Thomas Osterfeld Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Greiten bestätigt: „Für mich ist der ORV meine sportliche Heimat. Hier habe ich das Rudern gelernt und starte mit Stolz immer noch für den ORV.“ Natürlich habe sie durch das Training am Bundesstützpunkt in Berlin „nicht die Möglichkeit, immer aktiv am Vereinsleben teilzunehmen“, aber dennoch sei sie „fester Bestandteil des Vereins“.

Olympia-Qualifikation möglich

Die Weltmeisterschaft im serbischen Belgrad ist gleichzeitig auch eine wichtige Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr zu qualifizieren. Weil die beiden viel Arbeit in den Sport stecken, wünscht sich Vennemann, „dass sich beide qualifizieren“. Sollte das klappen, „wäre es nicht das erste Mal, dass Osnabrücker bei Olympia rudern“, sagt Vennemann. 1988 wurde der Osnabrücker Thomas Möllenkamp beispielsweise sogar Olympiasieger.

Für Greiten ist „eine Olympia-Qualifikation das Mindestziel“. Das Team sei mit einem „gesunden Selbstbewusstsein“ zur WM gefahren, weil es zuletzt einige Erfolge verbuchen konnte. Aber: Über die Medaillenplätze mache man sich „noch keine Gedanken“, sondern wolle erst einmal ins Finale einziehen.

Dafür müsste Leerkamp mindestens Neunter werden, Greiten mindestens Fünfte. Vennemann schätzt: „Das sollte eigentlich klappen.“ Dann ist aber das Boot qualifiziert, nicht die Ruderer. Sollten die sich verletzten oder die Form verlieren, könnten sie noch kurzfristig ausgetauscht werden.