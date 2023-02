Raphael Mayer aus Osnabrück klettert bereits zum dritten Mal in der Boulderbundesliga mit. Foto: Hermann Pentermann up-down up-down Event im Osnabloc Osnabrücker Raphael Mayer klettert in der Boulderbundesliga Von Mona Alker | 06.02.2023, 15:32 Uhr

Raphael Mayer ist 33 Jahre alt und liebt das Bouldern. Am Samstag war beim Auftakt des 9. Spieltags der Bundesliga dabei. Im Gespräch erzählt der Osnabrücker, was die Liga ausmacht und warum ihn der Trendsport so sehr begeistert.