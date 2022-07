Will sich seinen Traum von der U-20-Weltmeisterschaft erfüllen: LGO-Athlet Florian Kroll. FOTO: imago/Beautiful Sports up-down up-down Leichtathlet bei Juniorengala Osnabrücker Kroll will sich WM-Traum in Mannheim erfüllen Von Christoph Schillingmann | 01.07.2022, 18:38 Uhr

Florian Kroll, Leichtathlet der LG Osnabrück, fiebert seinem Start am Wochenende bei der Juniorengala in Mannheim (U20) entgegen. Dort hat der 400-Meter-Läufer am Samstag um 16.10 Uhr die Möglichkeit, sich für die U-20-WM in Kolumbien (1. bis 6. August) zu empfehlen.