Event am 21. Oktober Osnabrücker Boxer wollen Tradition neu begründen - und vier Meistertitel Von Malte Goltsche | 11.10.2023, 13:14 Uhr Lennox Blomeier vom Boxclub Osnabrück kämpft am 21. Oktober in der Halle Gartlage um die Niedersachsenmeisterschaft im Halbschwergewicht. Foto: Boxclub Osnabrück

In Osnabrück gibt es eine lange Boxtradition - und diese soll neu aufleben. Dieses Ziel hat sich zumindest der Boxclub Osnabrück gesetzt. Unter dem Motto „Osnabrück boxt“ soll am 21. Oktober in der Halle Gartlage eine jährliche Eventserie starten.