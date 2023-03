Bennet Poniewaz (rechts). Foto: King of the Court up-down up-down Miami, La Paz und Co. Osnabrücker Volleyballer Bennet Poniewaz greift international an Von Lea Becker | 16.03.2023, 20:02 Uhr

Bennet Poniewaz aus Osnabrück wühlt in dieser Saison die Beachvolleyball-Plätze auf der ganzen Welt um. An der Seite von Simon Kulzer greift der 29-Jährige auf internationalen Turnieren an. Der große Traum: Die Europameisterschaft im August in Wien.