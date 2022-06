Vorfreude auf die Qualifikation: Jörg Scherz. FOTO: Michael Gründel Ausrichter der Qualifikation BBC Osnabrück hat die WNBL als großes Ziel Von Peter Vorberg | 09.06.2022, 17:17 Uhr

Der BBC Osnabrück freut sich, am Samstag und Sonntag eines von drei Qualifikationsturnieren für die WNBL (Weibliche Nachwuchsbundesliga U18) in der Sporthalle am Goethering auszurichten. Der Sieg im Turnier mit vier Teams würde für den BBC die Qualifikation bedeuten.