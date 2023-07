Foto: Jürgen Dahm Geschwister-Duo zufällig qualifiziert Zwei Osnabrücker Segler reisen zur Weltmeisterschaft in Kopenhagen Von Jonas E. Koch | 07.07.2023, 13:51 Uhr

Der Osnabrücker Segler Niklas Dahm gilt als etablierter Teilnehmer an der Segel-Weltmeisterschaft in der kommenden Woche in Dänemark. Dass ihn dabei auch seine Schwester Lotta nach Kopenhagen begleiten wird, ist hingegen eher ein Zufall.