Neunte Auflage Osnabrücker Piesberg-Ultra-Marathon lockt Läufer aus der ganzen Republik Von Mona Alker | 13.04.2023, 07:45 Uhr

„Hart, härter, PUM!”: So lautet an diesem Samstag erneut das Motto des Internationalen Osnabrücker Piesberg-Ultra-Marathon. 63,3 Kilometer, 3462 Treppenstufen und 2220 Höhenmeter wollen die Sportler in insgesamt sechs Runden absolvieren.