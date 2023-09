Schwerer Gegner im Playoffs-Halbfinale OSC Tigers: So wollen die Brüder Marten und Jonas Blöcker Elmshorn ärgern Von Sven Schüer | 19.09.2023, 12:08 Uhr Jonas (links) und Marten Blöcker sind als Linebacker in der Defense der OSC Tigers aktiv. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down

Die American Footballer der OSC Tigers stehen vor dem wichtigsten Spiel der Saison, wenn sie am Samstag (15 Uhr) bei den Elmshorn Fighting Pirates im Halbfinale der Aufstiegsplayoffs zur Regionalliga antreten. Das Herz des Teams schlägt in der Defense und im Herzen der Defense spielen die beiden Linebacker Jonas und Marten Blöcker. So wollen sie den scheinbar übermächtigen Gegner ärgern.