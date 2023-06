Eine Einheit beim RSC Osnabrück: Reporterin Mona Alker (am Ball) hat Rollstuhlbasketball zum ersten Mal ausprobiert. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Training für jeden beim RSC Osnabrück Nationalspielerin erklärt, NOZ-Reporterin testet aus: So geht Rollstuhlbasketball Von Mona Alker | 02.06.2023, 18:11 Uhr

In sechs Tagen beginnt in Dubai die WM im Rollstuhlbasketball. Mit dabei: Osnabrückerin Lena Knippelmeyer. Doch worauf kommt es bei dem Sport an, und wieso können behinderte und nicht behinderte Menschen ihn gleichermaßen spielen? Reporterin Mona Alker hat es beim Training des RSC Osnabrück ausprobiert.