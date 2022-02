Günter Distelrath FOTO: www.imago-images.de Debatte um Reformstau und Machtbasis Niedersächsischer Fußballverband: Unruhe um Präsident Distelrath Von Benjamin Kraus | 17.02.2022, 18:00 Uhr | Update am 17.02.2022

Sind die Tage von Günter Distelrath als Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) gezählt? Reformstau sowie Kritik am Führungsstil sorgen für Unruhe in der Zentrale in Barsinghausen. Am letzten Freitag endete eine Präsidiumssitzung ohne offizielle Ergebnisse, dafür mit der Absprache zur absoluten Verschwiegenheit zu den Inhalten unter allen Teilnehmern.