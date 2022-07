Kai Spinneker (RRG Osnabrück, gelbes Trikot), hat gute Chancen auf den Niedersachsentitel. FOTO: Swaantje Hehmann up-down up-down Innovation der RRG zur 17. Auflage Niedersachsenmeisterschaft der Radfahrer am Berg in Osnabrück Von Sven Schüer | 14.07.2022, 12:44 Uhr

Zum 17. Mal in Serie richtet die Radrenn-Gemeinschaft (RRG) Osnabrück am Sonntag die niedersächsische Landesmeisterschaft am Berg aus. Gut 140 Fahrer und Fahrerinnen nehmen ab 10 Uhr in verschiedenen Leistungsklassen den knapp 2,2 Kilometer langen Rundkurs in Lüstringen und Darum in Angriff.