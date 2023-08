So lief es für Hellmann und Spinneker Neuer Modus führt bei Radrennen der RRG Osnabrück in Melle zu Höchstgeschwindigkeiten Von Heike Dierks | 22.08.2023, 10:41 Uhr Beim Radrennen in Melle schlugen die Teilnehmer ein hohes Tempo an. Hier die Klasse der Amateure. Foto: Jörn Martens up-down up-down

Das Radrennen an der Rottwiese in Melle hat erstmals als Rundstreckenrennen stattgefunden. Ein besonderer Kniff hat dazu geführt, dass die Elitefahrer einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt haben. So lief es für die ausrichtende RRG – und das sagen die Lokalmatadoren Julian Hellmann und Kai Spinneker zum neuen Modus.