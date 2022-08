Spielte eine starke EM: Frieda Bühner (am Ball) FOTO: FIBA up-down up-down „Vermisse Osnabrück jetzt schon“ Nach der EM geht es für Bühner direkt in die USA Von Christoph Schillingmann | 17.08.2022, 15:20 Uhr

Viel Freizeit bleibt Frieda Bühner nach ihrem starken Abschneiden mit dem vierten Platz bei der U-18-EM auf der griechischen Insel Kreta nicht, um erneut die Koffer zu packen. Diesmal dürfte sie aber einen noch deutlich größeren Koffer gewählt haben. Denn am Mittwoch startet die 18-jährige Osnabrückerin in einen neuen Lebensabschnitt in den USA.