Zweitweitester Dreisprung ihrer Karriere Badbergerin Kira Wittmann zieht souverän ins Finale der Europameisterschaft ein Von Christian Detloff | 03.03.2023, 10:31 Uhr

Ihren riesigen Erfolgslauf in dieser Wintersaison hat die Badbergerin Kira Wittmann auch im Qualifikationswettkampf der Leichtathletik-Europameisterschaft in Istanbul (Türkei) fortgesetzt. In der Ataköy Athletics Arena qualifizierte sich die Dreispringerin am Freitagmorgen als Fünfte mit 13,96 Metern sicher für das Finale der besten Acht am Samstag ab 17.50 Uhr.