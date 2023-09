Rückfall in Tabelle ORV-Ruderer trotzdem zufrieden: Aus für Osnabrücker Medaillenhoffnung in Ruderbundesliga Von Jonas E. Koch | 02.09.2023, 19:54 Uhr Der Achter aus Mühlheim ist etwas schneller im Ziel, als der Osnabrücker. Foto: Jonas E. Koch up-down up-down

Nachdem sich die Osnabrücker Ruderer einen starken fünften Platz in der Gesamtwertung erarbeitet hatten, sind sie in Münster im Viertelfinale aus dem Medaillenrennen in der Ruderbundesliga ausgeschieden - aber trotzdem zufrieden. Anders als die Gastgeber, die ebenfalls früh unterlagen.