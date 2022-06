Das Schwimmteam der Montessori-Schule Osnabrück trainiert für die Special Olympics. FOTO: Andre Havergo Schwimmteam am Start Schüler der Osnabrücker Montessori-Schule fahren zu Special Olympics Von Mona Alker | 17.06.2022, 14:49 Uhr

Am 19. Juni starten die Special Olympics Deutschland in Berlin. Mit dabei sind sieben Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule in Osnabrück, die es kaum abwarten können, sich im Schwimmen mit ihren Kontrahenten zu messen.