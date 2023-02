Fabian Dammermann (LG Osnabrueck); Sparkassen Indoor Meeting Do Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Dammermann und Kroll starten in Dortmund LG Osnabrück ist stolz auf gleich zwei Starter bei der Hallen-DM Von Christian Detloff | 16.02.2023, 17:19 Uhr

Es ist selten, dass ein kleinerer Verein ohne Stützpunkt-Nähe bei der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in einer Disziplin zwei Starter stellt. Die LG Osnabrück ist stolz, am Wochenende in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle über 400 Meter der Männer mit Fabian Dammermann (25) und Florian Kroll (18) anzutreten.