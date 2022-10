Anja Brinker und ihr Lieblingsgerät: Auf dem Stufenbarren startete die Mellerin 2008 bei Olympia in Peking. Foto: Axel Rotkehl up-down up-down Was macht eigentlich ... Meller Turnerin Anja Brinker erinnert sich gerne an Peking 2008 Von Axel Rothkehl | 22.10.2022, 06:35 Uhr

Ihre Kür am Stufenbarren bei Olympia in Peking verfolgte 2008 ein weltweites Millionenpublikum am Fernseher. Zehn Jahre später waren Grundschüler in Klassenstärke Anja Brinkers Zuschauer, wenn die Lehramtsanwärterin aus Melle leichte Übungen vorturnte.