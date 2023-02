Vor ihrer vierten Hallen-DM bei den Frauen: Die Mellerin Ria Möllers (Bayer Leverkusen). Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Nach Lymphozitenspende am Dienstag Mellerin Ria Möllers bereits vor ihrer vierten Hallen-DM eine Siegerin Von Christian Detloff | 16.02.2023, 19:32 Uhr

Die Vorbereitung auf ihre vierte Teilnahme an den deutschen Hallenmeisterschaften verlief alles andere als wünschenswert. Und dennoch ist die Meller Stabhochspringerin Ria Möllers (Bayer Leverkusen) bereits vor ihrem ersten Versuch an diesem Sonntag ab 11.20 Uhr in Dortmund eine große Gewinnerin.