Stabhochspringerin überspringt mit Adrenalin 4,10 Meter Erfolgreiches Wettkampf-Comeback von Mellerin Möllers trotz Kopfblockade im Training Von Christian Detloff | 06.02.2023, 17:09 Uhr

In ihrem erst zweiten und dritten Wettkampf nach langer Pause wegen einer hartnäckigen Fußverletzung schaffte es die Meller Stabhochspringerin Ria Möllers jeweils mit übersprungenen 4,10 Metern beim internationalen Hallenmeeting in Erfurt auf den dritten und bei den NRW-Meisterschaften in Düsseldorf auf den zweiten Rang.