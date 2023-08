Live: Fr., 18:00 Uhr Pokalspiel an der Bremer Brücke Im Liveticker: TuS Bersenbrück spielt im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach Von Sportredaktion | 10.08.2023, 14:21 Uhr Der TuS Bersenbrück spielt an der Bremer Brücke in Osnabrück gegen Borussia Mönchengladbach. Archivfoto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down

Fußball-Highlight in der Region Osnabrück: Der Oberligist TuS Bersenbrück spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wird am Freitag, 11. August 2023, um 18 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück ausgetragen. Wir sind mit dem Liveticker dabei.