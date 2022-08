Sehr viel los: Der Startbereich am Uphöfener Berg an einem normalen Rennwochenende, hier im Jahr 2019. FOTO: David Ebener (Archivfoto) up-down up-down Am Samstag ab 8 Uhr Im Livestream: Training und Qualifikation vor dem Bergrennen in Borgloh Von Dominik Bögel | 05.08.2022, 10:43 Uhr

Noch stehen die Motoren für das traditionelle Bergrennen am 6. und 7. August still. Das ändert sich am Samstag, 6. August, ab 8 Uhr. Hier können Sie das Training und die Qualifikationsrennen im Livestream verfolgen.